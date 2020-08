Migranti, ecco la nave Gnv Azzurra per la quarantena a Porto Empedocle. Potrà ospitare 700 persone (Di martedì 4 agosto 2020) La nave Gnv Azzurra, sulla quale verrà effettuata la quarantena dei Migranti che sbarcano nell’Agrigentino, è arrivata a Porto Empedocle. Esattamente come era già accaduto per la Moby Zazà (la nave quarantena utilizzata per un paio di mesi e il cui armatore ha deciso di non prorogare il contratto col Governo), anche sulla Gnv Azzurra verrà effettuata un’ispezione tecnica da parte della commissione di visita che è presieduta dalla Capitaneria di Porto. La necessità di questa nave per la quarantena è sorta dopo le numerose fughe registratesi nei giorni scorsi dai centri di accoglienza siciliani. Potrà ... Leggi su ilfattoquotidiano

LegaSalvini : ?? “USIAMO IL MES PER PAGARE LE NAVI DA CROCIERA PER I MIGRANTI” Ecco la proposta allucinante dei renziani al Presid… - LegaSalvini : ??Il 'business della quarantena'. Quanto paghiamo per i migranti - lilithdan : RT @GiancarloDeRisi: Ed ecco il video della rivolta, ieri, alla ex caserma #Cavarzerani di #Udine. I migranti che rifiutavano la #quaranten… - arquer12 : RT @GiancarloDeRisi: Ed ecco il video della rivolta, ieri, alla ex caserma #Cavarzerani di #Udine. I migranti che rifiutavano la #quaranten… - CorriereUmbria : Buongiorno dalla redazione del Corriere dell'Umbria Ecco la prima pagina del giornale in edicola oggi Acquista qui… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti ecco Migranti, ecco la nave Gnv Azzurra per la quarantena a Porto Empedocle. Potrà ospitare 700 persone Il Fatto Quotidiano I musei ora fanno squadra: ecco la rete per intercettare i visitatori

Fiesole e i suoi musei rafforzano la rete delle collaborazioni per intercettare nuovi visitatori e nuovi fondi. Diventa operativa la nuova convenzione "Musei per Tutti", che ha come protagonisti il Mu ...

Palermo, stretta sui crocieristi: a terra solo a scaglioni

Ecco perchè è rimasto ai domiciliari 08:32Scuola ... Cocciaretto e Paolini 07:54La grande fuga dei migranti, scappare dal centro accoglienza ormai è la regola (VIDEO) 07:48La grande fuga dei migranti, ...

Fiesole e i suoi musei rafforzano la rete delle collaborazioni per intercettare nuovi visitatori e nuovi fondi. Diventa operativa la nuova convenzione "Musei per Tutti", che ha come protagonisti il Mu ...Ecco perchè è rimasto ai domiciliari 08:32Scuola ... Cocciaretto e Paolini 07:54La grande fuga dei migranti, scappare dal centro accoglienza ormai è la regola (VIDEO) 07:48La grande fuga dei migranti, ...