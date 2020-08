Migranti, dal 10 agosto si intensificheranno i rimpatri per la Tunisia (Di martedì 4 agosto 2020) Il Ministero dell'Interno ha confermato oggi che a partire dal 10 agosto prossimo verranno intensificati i rimpatri dei Migranti per la Tunisia, temporaneamente interrotti durante il periodo di lockdown a cui siamo stati sottoposti.Le operazioni di rimpatrio, in realtà, erano riprese già dal 1° giugno scorso. Fino a ieri, 3 agosto 2020, 116 persone sono state rimpatriate in Tunisia, 103 verso l'Albania, per un totale di 266. A partire dal 10 agosto, invece, i numeri aumenteranno sensibilmente.Il Viminale ha confermato oggi che verranno operati due voli charter a settimana verso la Tunisia, ciascun volo con un massimo di 40 Migranti per un totale, quindi, di 80 ... Leggi su blogo

