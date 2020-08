Migranti: attesa a Lampedusa nave quarantena 'Azzurra' (Di martedì 4 agosto 2020) Palermo, 4 ago. (Adnkronos) - E' attesa questa mattina a a Lampedusa la nave quarantena 'Gnv Azzurra' partita ieri sera da Porto Empedocle (Agrigento). Per la partenza si è attesa l'ispezione tecnica, realizzata dalla commissione presieduta dalla Capitaneria di porto di Porto Empedocle. A Lampedusa saranno fatti salire centinaia di Migranti ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola che dovrebbe essere svuotato. Nella struttura ci sono circa 900 persone. Sulla nave al massimo troveranno posto 700 Migranti, oltre al personale sanitario e ai volontari della Croce Rossa. Leggi su iltempo

Per la partenza si è attesa l'ispezione tecnica, realizzata dalla commissione presieduta dalla Capitaneria di porto di Porto Empedocle. A Lampedusa saranno fatti salire centinaia di migranti ospiti ...

Migranti: altri 370 smistati al Cara di Caltanissetta, protesta il sindaco

Sono in arrivo altri 370 migranti al Cara di Caltanissetta ... La struttura sara’ evacuata come ho chiesto ma in attesa di altri arrivi. La mia citta’ va tutelata, l’ho detto dinanzi alle piu’ alte ...

