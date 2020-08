Migranti: arrivata nave quarantena a Lampedusa, inizia trasbordo ospiti hotspot (2) (Di martedì 4 agosto 2020) (Adnkronos) - I Migranti che arrivano sulla nave quarantena 'Gnv Azzurra', provenienti dall'hotspot di contrada Imbriacola di Lampedusa, vengono accolti da personale bardato con le tute bianche anti Covid e mascherine. Attendono il loro turno, indossando le mascherine. Tra loro ci sono anche alcune donne, che attendono il loro turno, sedute a terra. Leggi su liberoquotidiano

