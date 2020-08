«Midnight Sun»: tutto quello che c’è da sapere sul ritorno di «Twlight» (Di martedì 4 agosto 2020) Era dal 2008 che i fan di Twilight speravano che Midnight Sun, il nuovo libro di Stephenie Meyer, vedesse la luce. Qualcosa, però, andò storto: le bozze del romanzo cominciarono a circolare senza l’autorizzazione dell’autrice costringendola a trincerarsi nel silenzio per accertarsi cosa fosse successo e non perdere la via maestra. Dopo più di 10 anni le cose si muovono il 4 maggio, 2020 quando Meyer annuncia l’uscita del libro mandando in tilt il suo sito per la troppa quantità di accessi: la cosa curiosa è che Midnight Sun, che esce negli Stati Uniti oggi, 4 agosto, e che sarà disponibile in Italia il 24 settembre per Fazi Editore, non è la prosecuzione di Twilight, bensì la riscrittura parziale della storia originale attraverso un punto di vista differente: non più quello umano di Bella, ma quello vampiresco di Edward. https://twitter.com/Twilight/status/1288157270216282113 Leggi su vanityfair

