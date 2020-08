Michelle Hunziker: “Lo faccio 3 volte a settimana”. I dettagli intimi della vita privata (Di martedì 4 agosto 2020) È talentuosa, ironica e bellissima. Michelle Hunziker a 43 anni sfoggia un look ed un fisico statuario che fa invidia anche alle ventenni. E non solo! La svizzera più famosa d’Italia è intraprendente, determinata e professionale nel suo lavoro; laddove spesso sfoggia quel lato caratteriale in cui spicca l’autoironia molto amata dal suo pubblico. Basta scorrere la galleria fotografica di Instagram per sbirciare le ultime foto pubblicate di recente dalla showgirl. Gli ultimi scatti fotografici hanno letteralmente spopolato sul social network ammaliando qualsiasi visitatore. I ritratti del fotografo Pierpaolo Ferreri, riprendono Michelle tra le acque di una spiaggia italiana dove gioca in mare tra corsette, schizzi e pose da modella ... Leggi su howtodofor

zazoomblog : Michelle Hunziker messaggio rivolto ai fan: “Non avete scuse” - #Michelle #Hunziker #messaggio - zazoomblog : Michelle Hunziker di notte osserva Tomaso che dorme così riconosce il vero amore (Foto) - #Michelle #Hunziker… - VanityFairIt : «Amare è guardare una persona mentre dorme. Vi verrà voglia di baciargli gli occhi, la fronte, il naso, ma non lo f… - manu59ciao : RT @Corriere: Aurora Ramazzotti e la foto con i brufoli: «La perfezione non esiste e a me non piace f... - Fi0nda : @GiorgiaMeloni Si se si osa fare una critica allo stile finto trasandato da radical (shit) della giornalista inviat… -