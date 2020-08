Michele Morrone protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Dolce e Gabbana (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo il successo mondiale del film polacco 365 giorni, l’italianissima star Michele Morrone sarà protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Dolce e Gabbana. Il bel ventinovenne si presta perfettamente a calzare i panni dell’ uomo del sud. Moro, carnagione scura e colori mediterranei, Domenico Dolce e Stefano Gabbana non se lo sono fatto scappare. La location del servizio fotografico è sempre quella, la loro amata Napoli. View this post on Instagram Summer in Napoli, Italia. Elda wears a geranium print bikini. Michele wears swimming briefs featuring shell motifs from #DGSS20 and a white tank top. Shot by @ciropipoli ... Leggi su urbanpost

