Meteo, verso ritorno anticiclone. Tornerà presto il CALDO, tutti i dettagli (Di martedì 4 agosto 2020) Un vortice a carattere freddo, veicolato da una saccatura nord-atlantica, ha messo radici sull’Italia ed ora tenderà ad evolvere molto lentamente verso sud-est, mantenendo così un quadro Meteo piuttosto instabile per alcuni giorni su diverse regioni dell’Italia. Piogge e temporali tenderanno a localizzarsi verso le regioni centro-meridionali, con temperature in brusco calo. Questa fase di acuta instabilità verso il Sud Italia si protrarrà anche oltre la metà della settimana, sebbene via via più attenuata. Nel contempo, a metà settimana l’anticiclone tenderà a rimontare in parte dall’Europa Occidentale, contribuendo a riportare Meteo stabile al Nord e su parte del Centro Italia. ... Leggi su meteogiornale

