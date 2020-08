METEO prossimi giorni: CICLONE FREDDO spazza l’Italia, TEMPORALI verso Centro-Sud (Di martedì 4 agosto 2020) METEO SINO AL 10 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE Il maltempo sferza parte dell’Italia, l’Estate ha subito un brusco stop. La forte perturbazione, pilotata dalla saccatura di bassa pressione, colpisce più direttamente parte del Centro-Nord, ma si avvia ad interessare anche il Sud. Le temperature sono bruscamente calate, tanto che sulle Alpi è tornata la neve persino al di sotto dei 2500 metri. Un po’ di caldo residuo resiste sulle estreme regioni meridionali con ultimi picchi di calore, ma l’affondo della saccatura determinerà la definitiva imminente ritirata della bolla sahariana. Questa fase di marcata instabilità è tutt’altro che fugace, in quanto associata ad un vortice ciclonico a carattere FREDDO, ben strutturato a tutte le quote. Ora il grosso del ... Leggi su meteogiornale

