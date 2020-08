Meteo Italia: CALDO fortissimo sino Ferragosto, poi STOP (Di martedì 4 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Chiaro, per il momento si tratta di trend Meteo climatico a lunghissimo termine e peraltro non tutti i modelli matematici a nostra disposizione sono in grado di spingersi a quelle distanze temporali. Fatto sta che in qualche mappa s’intravede una crisi – profonda – dell’Estate subito dopo Ferragosto. Ce ne occuperemo tra non molto, prima giustamente dobbiamo concentrarci su quel che potrebbe accadere da oggi sino a metà mese. Detto che in questo momento, come da previsione, le condizioni Meteo stanno cambiando, i più autorevoli centri di calcolo internazionali confermano il ritorno dell’Alta Pressione nel corso del weekend. Alta Pressione che dovrebbe consolidarsi la prossima settimana e persistere ... Leggi su meteogiornale

