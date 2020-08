Meteo FERRAGOSTO: farà caldo? Sì, ma quanto (Di martedì 4 agosto 2020) In questo momento ci stiamo godendo un meritato refrigerio. Sì, perché le condizioni Meteo climatiche dei giorni scorsi erano estreme. L’ondata di caldo è stata forte, anzi fortissima. Forse non eccezionale, non record, ma poco ci mancava. Poi, ovvio, localmente può anche darsi che qualche record sia caduto, ma diciamo che se dovessimo stilare un bilancio conclusivo si potrebbe annoverare tra le più violente ondate di caldo degli ultimi decenni. Le anomalie termiche del 14 agosto. Ecco, questo per dire che chi mai avesse manifestato dubbi sull’eventualità di un luglio rovente – così come scrivemmo tempo fa e così come suggerirono i modelli stagionali – è bene che si ricreda. Soprattutto è bene non scordarsi ... Leggi su meteogiornale

