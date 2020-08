Meteo Campania – Prorogata l’allerta meteo sino alle 6 di domani (Di martedì 4 agosto 2020) L’avviso della Protezione Civile,Proroga l’allerta meteo in Campania E’ in atto fino alle 20 di stasera sul territorio regionale l’allerta meteo Gialla emanata dalla protezione civile regionale per piogge e temporali. Un nuovo avviso è stato emesso per la giornata di domani dalle 6 del mattino alle 23.59. Si prevedono Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio … Leggi su periodicodaily

