Messina: 'ospiti del Centro accoglienza avviate alla prostituzione', nove misure cautelari (Di martedì 4 agosto 2020) Palermo, 4 ago. (Adnkronos) - ospiti del Centro d'acoglienza di Capo d'Orlando avviate alla prostituzione in cambio di denaro. E' quanto hanno accertato i Carabinieri della Compagnia di Sant'Agata di Militello (Messina) che all'alba hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari e applicativa dell'obbligo di dimora, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Patti, Eugenio Aliquò, su richiesta della locale Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Angelo Cavallo, a carico di 9 persone, di cui uno ritenuto responsabile di favoreggiamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, mentre gli altri, tutti in concorso tra loro, di plurimi episodi di detenzione ai fini di ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Messina: 'ospiti del Centro accoglienza avviate alla prostituzione', nove misure cautelari (2)... - TV7Benevento : Messina: 'ospiti del Centro accoglienza avviate alla prostituzione', nove misure cautelari... - EXITmedia : Ci vediamo questa sera per l'inizio di #CinemaSpagna a #Messina! Saremo ospiti della #FONDAZIONEHORCYNUSORCA e del… - CineICAA : RT @EXITmedia: Al via domani alla 13a edizione di #CinemaSpagna. Partiamo da #Messina, ospiti dell'#HorcynusFestival ?? Iniziamo con #Yuli… - iMessinesidoc : RT @EXITmedia: Al via domani alla 13a edizione di #CinemaSpagna. Partiamo da #Messina, ospiti dell'#HorcynusFestival ?? Iniziamo con #Yuli… -

Ultime Notizie dalla rete : Messina ospiti Messina: 'ospiti del Centro accoglienza avviate alla prostituzione', nove misure cautelari (2) Metro Messina: ‘ospiti del Centro accoglienza avviate alla prostituzione’, nove misure cautelari

Palermo, 4 ago. (Adnkronos) – Ospiti del centro d’acoglienza di Capo d’Orlando avviate alla prostituzione in cambio di denaro. E’ quanto hanno accertato i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di ...

Migranti, l’ondata dei mini-sbarchi. Fughe e proteste nei centri di raccolta

Ancora fughe di migranti ieri nella calda estate degli sbarchi. Una cinquantina di tunisini hanno scavalcato la recinzione e sono riusciti a scappare dalla tensostruttura di Porto Empedocle, alle port ...

Palermo, 4 ago. (Adnkronos) – Ospiti del centro d’acoglienza di Capo d’Orlando avviate alla prostituzione in cambio di denaro. E’ quanto hanno accertato i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di ...Ancora fughe di migranti ieri nella calda estate degli sbarchi. Una cinquantina di tunisini hanno scavalcato la recinzione e sono riusciti a scappare dalla tensostruttura di Porto Empedocle, alle port ...