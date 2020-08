Messina: 'ospiti del Centro accoglienza avviate alla prostituzione', nove misure cautelari (2) (Di martedì 4 agosto 2020) (Adnkronos) - Il ruolo del Campisi "non si esauriva qui: in cambio di denaro contante e rimborsi carburante, l'uomo era solito fornire un servizio taxi con la propria autovettura in favore di un consolidato gruppo di giovani di Capo d'Orlando, tutti noti alle forze dell'ordine in quanto dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina, al fine di aiutarli ad eludere i controlli delle forze di polizia; i giovani era dediti allo spaccio in favore di una vasta clientela dislocata lungo la litoranea compresa tra Sant'Agata di Militello, Patti e corrispondenti centri montani". Leggi su liberoquotidiano

Palermo, 4 ago. (Adnkronos) – Ospiti del centro d’acoglienza di Capo d’Orlando avviate alla prostituzione in cambio di denaro. E’ quanto hanno accertato i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di ...

Migranti, l’ondata dei mini-sbarchi. Fughe e proteste nei centri di raccolta

Ancora fughe di migranti ieri nella calda estate degli sbarchi. Una cinquantina di tunisini hanno scavalcato la recinzione e sono riusciti a scappare dalla tensostruttura di Porto Empedocle, alle port ...

