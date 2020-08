Messina, cresce la paura per Viviana Parisi e suo figlio Gioele: la vita della dj hardstyle e le ipotesi sulla scomparsa [FOTO] (Di martedì 4 agosto 2020) sulla scomparsa di Viviana Parisi e del figlio Gioele Mondello di 4 anni, avvenuta sull’autostrda A20 nella giornata di ieri, indaga la Procura della Repubblica di Sant’Agata di Militello. L’apertura di un fascicolo va collegata alla necessità di chiarire i tanti punti oscuri della vicenda. Viviana Parisi, 43 anni, vive con la famiglia a Venetico, un piccolo paese vicino a Messina. Al marito Daniele Mondello, musicista e Dj come lei, ha detto che con il bambino si sarebbe recata in un centro commerciale di Milazzo. Avrebbe dovuto percorrere una trentina di chilometri. Invece ne ha percorsi oltre 104. La sua auto, un’Opel Corsa, che reca i segni di un banale ... Leggi su meteoweb.eu

La Polizia di Stato sta cercando da ieri pomeriggio Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio di 4 anni, scomparsi dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale sull’autostrada A20 Messina-Palermo, ...

