Meghan Markle: il primo compleanno dopo la Megxit rovinato dal gossip (Di martedì 4 agosto 2020) Il primo compleanno di Meghan Markle lontano dalla Famiglia Reale non è stato il compleanno da sogno in cui Meg aveva sperato: tutta colpa delle malelingue. Non erano in molti ad aspettarselo, ma la Famiglia Reale Britannica ha deciso di festeggiare il compleanno di Meghan Markle con una serie di post sui profili Instagram ufficiali della monarchia. Bellissime foto (una delle … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

zazoomblog : Meghan Markle compleanno amaro: la decisione drastica della regina - #Meghan #Markle #compleanno #amaro: - infoitcultura : Meghan Markle compie 39 anni, ma la Regina si rifiuta di festeggiarla - infoitcultura : Gli auguri di Kate Middleton e William (e quelli della regina) per il compleanno di Meghan Markle - infoitcultura : Meghan Markle compie 39 anni: per lei compleanno con viaggio in auto. FOTO - infoitcultura : Meghan Markle compie 39 anni ed Elisabetta II le fa gli auguri. Ma social -