Mattarella ricorda i 50 anni delle Regioni: «Ok autonomia, ma salvaguardare l’unità nazionale» (Di martedì 4 agosto 2020) Le Regioni hanno cinquant’anni e mostrano più d’una ruga. Gli enti nati per programmare, per decentrare e e per avvicinare le istituzioni ai cittadini si sono trasformati in altrettanti fortilizi, ciascuno geloso delle proprie competenze che rivendicano spesso e volentieri anche verso lo Stato. Ne abbiamo avuto prova durante i mesi caldi del coronavirus. Anche per questo, la cerimonia che ha ricordato l’evento al Quirinale non si è risolta in una sterile e retorica celebrazione. Tutt’altro: di fronte ai governatori e ai presidenti delle Province autonome, Mattarella non ha mancato di evidenziare la necessità di rettificare in più di un aspetto il difficile rapporto tra autorità centrale e ... Leggi su secoloditalia

