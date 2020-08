Massiah lascia Ubi. Intesa Sanpaolo designa Miccichè nuovo amministratore delegato. Oggi l’insediamento (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo dodici anni, si chiude l’era di Victor Massiah in Ubi. Il manager libico ha rassegnato ieri le sue dimissioni al termine del Cda che ha approvato i conti semestrali della banca. Un passo d’addio inevitabile dopo che l’opa di Intesa Sanpaolo, cui lo stesso Massiah si è opposto fino alla fine, ha superato il 90%. Al suo posto, come previsto dallo statuto, subentra temporaneamente il direttore generale vicario, Elio Sonnino. Ma, da quanto apprende La Notizia da ambienti finanziari, la successione sarebbe già cosa fatta. Il nuovo amministratore delegato di Ubi, designato da Banca Intesa, Gaetano Miccichè (nella foto), attuale presidente di Banca Imi, ex presidente della Lega Calcio Serie A e vice ... Leggi su lanotiziagiornale

MPenikas : LN Massiah lascia Ubi. Intesa Sanpaolo designa Miccichè nuovo amministratore delegato. Oggi l’insediamento… - ilgiornale : L'utile cresce del 38%. L'ex ad: 'Siamo solidi. L'Opas? Confronto duro ma corretto' - FilippoCarmigna : Ubi, Massiah lascia con decorrenza immediata. Cda dimissionario. «Massima disciplina sui conti» @sole24ore - tvbusiness24 : #UbiBanca si dimette il ceo Victor Massiah lasciando i conti in attivo. Utile del primo semestre a 184,3 milioni di… - InvestireB : #Intesa lancia #OPA residuale su azioni #UBI, Massiah lascia banca | -