Mask Challenge, la nuova sfida dell’OMS contro il Coronavirus (Di martedì 4 agosto 2020) L’OMS lancia la campagna “Mask Challenge” per sensibilizzare sul problema dei contagi. Ecco cosa occorre fare per partecipare. Nasce la “Mask Challenge“: il pericolo Coronavirus è sempre dietro l’angolo, a testimoniarlo ci sono i contagi in aumento nel mondo. Questo è il motivo per cui l’OMS ha deciso di lanciare un messaggio a tutti per fare in modo che ognuno di noi comprenda che “Siamo tutti sulla stessa barca”, come dice il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le mascherine diventeranno la norma e a fronte dell’aumento del numero di contagi da Coronavirus nel mondo occorre sensibilizzare. Da qui nasce l’idea di invitare ... Leggi su bloglive

