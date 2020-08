Mario Balotelli in Romania per la Champions League dopo il fallimento con il Brescia: trattativa avanzata (Di martedì 4 agosto 2020) dopo aver sprecato malamente l'occasione con il Brescia, per Mario Balotelli si profila un proseguo di carriera lontano dai principali campionati europei. Pur avendo soltanto 29 anni, l'attaccante sembra essere prossimo al tramonto dopo quanto accaduto con le Rondinelle: è fermo dallo scorso 9 marzo, quando giocò l'ultima partita prima del lockdown. Poi SuperMario è finito fuori rosa a causa dei dissidi con il presidente Cellino e non ha più messo piede in panchina, figuriamoci in campo: e così il Brescia è retrocesso mestamente senza l'uomo che doveva guidare la salvezza. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, Balotelli potrebbe proseguire la carriera all'estero, più precisamente in ... Leggi su liberoquotidiano

Per Mario Balotelli sono pronte ad aprirsi altre strade. Il calciatore non rimarrà in Serie B con le rondinelle (anche perché vive da separato in casa da marzo) e sta valutando altre soluzioni.

Il futuro di Mario Balotelli è ormai noto che sarà lontano da Brescia. Il rapporto tra la società bresciana e l’attaccante non è mai decollato, fino ad arriva alla completa rottura. Il calciatore ha a ...

