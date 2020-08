Mario Balotelli ha scelto il suo futuro: giocherà in Champions League (Di martedì 4 agosto 2020) La stagione di Mario Balotelli al Brescia non è andata come i tifosi speravano. L'attaccante ad inizio stagione ha dovuto scontare una lunga squalifica di 4 giornate e una volta sceso in campo le sue prestazioni non sono di certo state all'altezza delle aspettative. Il classe 1990 non ha di fatto nemmeno concluso la stagione con il club dopo i litigi a distanza con il presidente Cellino.Balotelli TORNA IN Championscaption id="attachment 925009" align="alignnone" width="300" Balotelli Brescia (getty images)/captionEcco quindi che l'agente Mino Raiola si è messo al lavoro per cercare un'altra destinazione all'attaccante che aveva già ricevuto offerte dal Brasile. La pretendente numero uno per Balotelli ora arriva dalla Romania e si tratta dei campioni in carica del ... Leggi su itasportpress

