Mare: spiagge sempre meno libere e balneabili mentre avanza l’erosione (Di martedì 4 agosto 2020) Trovare un posto in spiaggia per prendere il sole liberamente e gratuitamente è sempre più difficile. L’erosione aumenta ma aumentano anche le concessioni balneari che a oggi interessano oltre il 50% delle spiagge italiane, mentre l’8% di costa non è balneabile perché il Mare è inquinato. A dirlo è il nuovo rapporto spiagge di Legambiente, che come ogni anno fotografa la situazione e i cambiamenti in corso nelle aree costiere italiane, insieme alla campagna Goletta Verde. Mettendo insieme i dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Regioni e Comuni, e analizzato foto aeree, l’associazione ha stilato la classifica dei primi dieci comuni costieri con la maggiore occupazione di spiagge in concessione: ... Leggi su meteoweb.eu

Nate in Cilento 53 Caretta Caretta

ROMA. Cinquantatre tartarughine hanno raggiunto il mare in Cilento. La mamma aveva deposto le uova il 12 giugno scorso nella spiaggia di Ascea (Salerno). Quarantott'ore fa ad Ascea una prima piccola ...

Legambiente: "A Mondello e a Giardini Naxos è un'impresa trovare spiagge libere e gratuite"

Nelle dieci località di mare le concessioni rappresentano quasi ... Il risultato è che la spiaggia libera e balneabile nel nostro Paese si riduce mediamente al 40%, ma con grandi differenze ...

