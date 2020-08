Marc Marquez si opera di nuovo e salta anche Brno: le condizioni (Di martedì 4 agosto 2020) Per il secondo GP consecutivo Marc Marquez non ci sarà: lo spagnolo è stato nuovamente operato e non sarà a Brno il prossimo weekend. Bradl al suo posto Marc Marquez assente anche a Brno: questa è la notizia più importante in vista del GP di Brno, terzo appuntamento stagionale con la MotoGP. Lo spagnolo – Campione del Mondo in carica – è stato nuovamente operato nella giornata di lunedì, a causa del danneggiamento della placca in titanio applicatagli dopo l’operazione precedente, in seguito alla frattura dell’omero. Dopo l’intervento, Marc Marquez e HRC hanno deciso che il campione del mondo ... Leggi su zon

