Marc Marquez operato di nuovo, salta Brno (Di martedì 4 agosto 2020) Marc Marquez si è operato di nuovo, e non sarà al via al GP di Brno. La notizia arriva oggi direttamente dal team HRC, il quale ha spiegato che il campione del mondo ha dovuto sostituire la placca applicatagli dopo l’ormai famoso incidente del GP di Spagna. Il campione del mondo resterà in osservazione per le prossime 48 ore, ma non farà in tempo a recuperare per il weekend in Repubblica Ceca. La situazione complica la lotta per il titolo del catalano, ancora a quota zero punti, mentre il leader Fabio Quartararo è a punteggio pieno. Marc Marquez operato, addio Brno, addio titolo? Due settimane fa, come sapete, Marc Marquez si frattura l’omero del ... Leggi su sport.periodicodaily

