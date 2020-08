Mara Venier, nuovo incidente domestico: “Devo farmi benedire” (Di martedì 4 agosto 2020) Mara Venier, nuovo incidente domestico: “Devo farmi benedire” nuovo infortunio per Mara Venier. La conduttrice di Domenica In è caduta nel giardino della sua villa a Forte dei Marmi, dove sta trascorrendo le vacanze in compagnia della propria famiglia. Per lei un nuovo, verrebbe da dire l’ennesimo, scivolone, mentre rientrava da una cena tra amici. La conduttrice ha rimediato una botta al ginocchio. “Era buio, non ho visto il gradino in giardino e sono inciampata”, ha raccontato Mara Venier in un video pubblicato sulle Stories del suo profilo Instagram. Per fortuna la “zia” non ha niente di rotto, anche se il ginocchio le fa male: ... Leggi su tpi

