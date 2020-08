Mara Venier è caduta di nuovo: “Mi devo fare benedire” (Foto) (Di martedì 4 agosto 2020) Mara Venier è caduta in casa, ancora una volta la conduttrice è inciampata cadendo in casa e questa volta “la botta” l’ha presa all’altra gamba (Foto). La Venier ha raccontato tutto poco fa nelle sue storie Instagram. Distesa sul letto della casa dove si trova in vacanza a Forte dei Marmi non ha perso il sorriso, anzi questa volta ride di se stessa, perché per fortuna non ha nulla di rotto. Pensa che sia arrivato il momento di farsi benedire perché non ha fatto nemmeno in tempo a riprendersi dall’altra caduta che si ritrova con il ginocchio gonfio. Mara Venier è caduta perché era buio, non ha visto il gradino. Mara Venier IN ... Leggi su ultimenotizieflash

MatteoMarchini5 : Mara Venier inciampa e cade ferendosi al ginocchio: “Devo andare a farmi benedire. Una bella botta, mi è andata ben… - ilfattovideo : Mara Venier inciampa e cade ferendosi al ginocchio: “Devo andare a farmi benedire. Una bella botta, mi è andata ben… - zazoomblog : Mara Venier nuovo infortunio: “Devo farmi benedire” cos’è successo - #Venier #nuovo #infortunio: #“Devo - 361_magazine : Nuova caduta per #MaraVenier - zazoomblog : “Non riuscivo a vedere”. Poi la caduta. Nuovo incidente per Mara Venier è un anno nero: le condizioni - #riuscivo… -