Mara Venier è caduta di nuovo, il messaggio social ai fan: «Devo farmi benedire!» (Di martedì 4 agosto 2020) Un anno davvero poco fortunato per la storica conduttrice di Domenica in. La simpaticissima Mara Venier è caduta di nuovo. Dopo la frattura della primavera scorsa, che l’aveva costretta al gesso per un mese, la conduttrice si è infortunata di nuovo, ma questa volta l’altra gamba. A dare la notizia ai fan è stata la stessa Mara attraverso delle storie sul suo profilo Instagram. La Venier è in vacanza in Versilia e ieri sera, 3 agosto 2020, dopo una cena in famiglia, mentre tornava a casa, non ha visto un gradino ed è scivolata. La showgirl ha cercato poi di sdrammatizzare l’accaduto con una battuta. Sua figlia Elisabetta Ferracini ha invece trovato un rimedio simpatico alla “sfortuna” che sembra ... Leggi su urbanpost

