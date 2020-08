Mara Venier caduta nel gradino di casa, nuovo incidente: “Devo farmi benedire” (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo il brutto incidente nel maggio scorso, che le aveva procurato una grave frattura alla gamba, continuano le sventure di Mara Venier. La conduttrice, confermata alla conduzione di Domenica In nella prossima stagione, nella giornata di ieri è stata protagonista di uno spiacevole incidente. La caduta della scorsa primavera aveva procurato alla conduttrice una brutta frattura che l’ha costretta a stare con il gesso per molto tempo. Ed ora a distanza di qualche mese, Mara ha spiacevolmente replicato l’esperienza. Brutto incidente per Mara Venier La conduttrice, una delle più amate dal pubblico italiano, nella prima mattinata di oggi ha condiviso la spiacevole disavventura con il proprio pubblico. Tramite il suo ... Leggi su velvetgossip

