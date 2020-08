Mara Venier è caduta di nuovo: "Sono inciampata, è arrivato il momento di farmi benedire!" (Di martedì 4 agosto 2020) Mara Venier, come ricordiamo, ha condotto le ultime puntate di Domenica In, da seduta, con un piede ingessato in bella vista, a causa di un incidente domestico che le aveva provocato una frattura al piede sinistro, per la precisione all'osso cuboide.In un'edizione di Domenica In, quindi, già fortemente condizionata dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19, Mara Venier ha avuto un ostacolo in più da affrontare. 04 agosto 2020 15:15. Leggi su blogo

toysblogit : Mara Venier è caduta di nuovo: 'Sono inciampata, è arrivato il momento di farmi benedire!' - CheDonnait : Brutto incidente per #MaraVenier, ecco sta come ora. #mara #venier #gossip #tv - infoitcultura : Mara Venier caduta in casa: nuovo incidente per lei, le conseguenze - infoitcultura : Mara Venier, nuovo infortunio: “Devo farmi benedire”, cos’è successo - infoitcultura : Mara Venier ci ricasca, altro incidente: “Che botta” -