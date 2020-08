Mantova, scoperto nuovo focolaio di Covid-19, quasi 100 positivi (Di martedì 4 agosto 2020) scoperto “per caso” un nuovo focolaio di Coronavirus nel Mantovano dove i membri di un’azienda agricola dove sono risultati positivi 97 individui, di cui gran parte sarebbero totalmente asintomatici e solo 3 presenterebbero lievi sintomi, e l’azienda è già stata sottoposta a sanificazione totale. A renderlo noto è stato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. Il focolaio è stato individuato grazie al sistema di tracciamento regionale, dopo la segnalazione di un caso da parte di un medico di famiglia. Le parole di Gallera Gallera ha specificato: “A seguito di una segnalazione alla U.O.S. Malattie Infettive dell’ATS Valpadana, avvenuta nei giorni scorsi, di una persona con sintomatologia febbrile da ... Leggi su giornal

