Manila Nazzaro rimproverata dai figli al suo ritorno da Temptation Island (Foto) (Di martedì 4 agosto 2020) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono la coppia più amata dell’ultima stagione di Temptation Island ma cosa le hanno detto i suoi figli e i genitori al ritorno dall’esperienza che ha un po’ cambiato la sua vita (Foto)? A Manila Nazzaro i suoi figli sono mancati tantissimo, non era mai stata lontana da loro per più di due giorni. Non poteva sentirli nemmeno al telefono, ha pianto per loro durante il reality ma una volta tornata a casa hanno avuto anche loro qualcosa da dirle. I piccoli hanno notato che Manila ha spalmato un po’ troppe creme e ha ballato un po’ troppo. Sono due maschietti, inevitabile la gelosia per la loro bellissima mamma. La ... Leggi su ultimenotizieflash

