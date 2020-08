Mandzukic Juventus, l’ex bianconero può tornare in Italia: c’è l’offerta (Di martedì 4 agosto 2020) Mandzukic Juventus – Mario Mandzukic ha lasciato un buon ricordo ai tifosi bianconeri: colonna della Juventus ai tempi di Massimiliano Allegri il croato ha lasciato il club a inizio stagione in direzione Qatar ma adesso prenderebbe quota un suo ritorno nel nostro campionato. C’è l’offerta di un club rivale: pronto un biennale per il centravanti ex Juve e Bayern, con quest’ultimo tentato ad accettare le lusinghe provenienti dalla Serie A. Mandzukic Juve: si fa avanti la Fiorentina Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Firenzeviola.it Mario Mandzukic sarebbe il primo nome sulla lista della spesa della Fiorentina. I gigliati avrebbero individuato nell’ex bianconero il perfetto identikit per rinforzare il reparto ... Leggi su juvedipendenza

RealPiccinini : Ci si innamora giustamente dei giocatori (Buffon, Del Piero, Pirlo, Tevez, Pogbà, Mandzukic, Dybala, Higuain, CR7)… - KarlOne71 : @Francalidia4 Sturaro? Bernardeschi? Mandzukic? E chi più ne ha più ne metta. Come se la Società Juventus avesse b… - junews24com : Mandzukic all'Inter: Marotta tenta lo sgarbo alla Juventus - - massibisca : @capuanogio @panorama_it @ParametroZ L'arrivo di Eriksen e la rescissione di Mandzukic alla Juventus, sono stati i… - AlfredoGirardi : l'inter prende prima #Marotta, poi #Conte, ora vuole #Mandzukic e #Allegri...cari interisti potete prendervi pure l… -