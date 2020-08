Mamma Viviana e il figlio di 4 anni dispersi dopo incidente: ricerche in corso (Di martedì 4 agosto 2020) Un vero e proprio giallo quello di queste ore a Messina. Una Mamma con il figlio di soli 4 anni risultano dispersi dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale. Si tratta di Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio Joele, di 4 anni. L’incidente è avvenuto sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia, sul viadotto … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

La donna si sarebbe allontanata insieme al figlioletto nelle campagne circostanti. Ad avvertire le forze dell'ordine il marito, che non ha visto rincasare la donna e il bambino a Venetico (Messina) do ...

