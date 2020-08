Maltempo Veneto: oltre 120 interventi nel vicentino (Di martedì 4 agosto 2020) Sono state oltre 120 le chiamate di soccorso alla sala operativa dei vigili del fuoco di Vicenza per il violento nubifragio che oggi ha interessato il bassanese e la zona Pedemontana, con allagamenti e smottamenti di terreno. Una colata di fango e detriti ha bloccato parte degli accessi del paese di Solagna (Vicenza). In azione, oltre alle squadre ordinarie dei vigili del fuoco, macchine movimento terra arrivate da Verona e Belluno per la rimozione dei detriti.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Tg1Raiofficial : Pioggia e vento spazzano le Regioni del nord. Allerta per il #maltempo in otto Regioni. Instabilità prevista anche… - 3BMeteo : In #direttameteo situazione precipitazioni e fulminazioni in atto. Da segnalare situazioni critiche tra Veneto, zon… - infoitinterno : Maltempo Veneto, alluvione lampo a Solagna: strade come fiumi - infoitinterno : Il maltempo flagella il Veneto, Zaia firma lo stato di crisi . - infoitinterno : Maltempo: violente piogge in Veneto, alluvione lampo a Solagna, in zona Bassano del Grappa -