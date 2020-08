Maltempo, piogge torrenziali in Veneto: alluvione lampo a Solagna, strade come fiumi [FOTO, VIDEO e DATI] (Di martedì 4 agosto 2020) piogge torrenziali stanno colpendo il Veneto. Dalla mezzanotte, gli accumuli pluviometrici sulla pedemontana vicentina sono ingenti, sui 60-90mm. Si segnalano disagi e allagamenti sull’area, come a Pove del Grappa. Una vera e propria alluvione lampo ha colpito, invece, Solagna, sempre nel Vicentino: strade trasformate in fiumi e furia dell’acqua che trascina via tutto. Le immagini del VIDEO in fondo all’articolo sono impressionanti. Tra i DATI più rilevanti, segnaliamo: 86,8mm a Bassano del Grappa, 78,5mm a Lusiana, 77,2mm a Conco, 75,4mm a Marostica, 66,5mm a Breganze, 43mm a Pove del Grappa, 39,2mm a Mussolente. Maltempo Veneto, ... Leggi su meteoweb.eu

Dopo il violento acquazzone che si è abbattuto sul capoluogo campano nella notte, continua l'ondata di maltempo in città: le previsioni del tempo per i prossimi giorni, infatti, indicano ancora piogge ...

Oltre 200 chiamate alle centrale dei vigili del fuoco, impegnati in più di 70 interventi. Tre barche in difficoltà nel golfo TRIESTE Un’ora abbondante sotto l’azione combinata di pioggia e violente ra ...

