Maltempo, nubifragi e grandinate si accaniscono sulle Marche: danni e allagamenti, auto si ribalta con mamma e bimbi a bordo [FOTO e VIDEO] (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo i danni delle scorse ore, il Maltempo continua a colpire le Marche con nubifragi e violente grandinate. Interessati in maniera diffusa soprattutto l’Anconetano, le costa del Pesarese e del Maceratese: i vigili del fuoco sono intervenuti a Marotta (Pesaro) e Civitanova Marche (Macerata) per allagamenti di garage, attivita’ commerciali e di alcune pertinenze di un hotel. Tra i dati pluviometrici più rilevanti, segnaliamo: 21,2mm a Pesaro, 20,3mm a Jesi, 14,7mm a Macerata. Un temporale estremamente violento è stato segnalato nella località di Marotta, dove ha scaricato con grandine di medie dimensioni (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo). Grandine di medie dimensioni ... Leggi su meteoweb.eu

