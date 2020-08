Maltempo Italia, alluvione lampo: strade come fiumi trascinano via tutto (Video) (Di martedì 4 agosto 2020) Le terrificanti immagini e il Video a fine articolo. Piogge torrenziali stanno colpendo il Veneto. Dalla mezzanotte, gli accumuli pluviometrici sulla pedemontana vicentina sono ingenti, sui 60-90mm. Si segnalano disagi e allagamenti sull’area, come a Pove del Grappa. Una vera e propria alluvione lampo ha colpito, invece, Solagna, sempre nel Vicentino: strade trasformate in fiumi e furia dell’acqua che trascina via tutto. Le immagini del Video in fondo all’articolo sono impressionanti. (Continua...) Tra i dati più rilevanti, segnaliamo: 86,8mm a Bassano del Grappa, 78,5mm a Lusiana, 77,2mm a Conco, 75,4mm a ... Leggi su howtodofor

