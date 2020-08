Maltempo in Veneto, alluvione nella zona di Bassano del Grappa (VIDEO) (Di martedì 4 agosto 2020) Maltempo in Veneto, alluvione a Solagna e Bassano del Grappa. Violente precipitazioni sulla zona. Emergenza Maltempo in Veneto, con una alluvione che ha interessato Solagna, in zona Bassano del Grappa. Maltempo in Veneto, alluvione a Solagna, nella zona di Bassano del Grappa Le violente precipitazioni hanno interessato Marano, Sarcedo, Colceresa, Marostica e Bassano. In pochi minuti si sono moltiplicate le telefonate ai Vigili del Fuoco per richieste di soccorso legate soprattutto agli allagamenti causati dal violento e improvviso ... Leggi su newsmondo

Tg1Raiofficial : Pioggia e vento spazzano le Regioni del nord. Allerta per il #maltempo in otto Regioni. Instabilità prevista anche… - NewsMondo1 : Maltempo in Veneto, alluvione nella zona di Bassano del Grappa (VIDEO) - Ettore572 : RT @iconameteo: #Maltempo, molte le piogge e i temporali in atto sul #Veneto. Controlla la situazione in tempo reale per tutta l'Italia su… - iconameteo : #Maltempo, molte le piogge e i temporali in atto sul #Veneto. Controlla la situazione in tempo reale per tutta l'It… - DavideLupato : Buongiorno a tutti.. qualcuno mi sa riferire, se ci sono problemi relativi al maltempo di queste ore, nelle zone attorno a Vittorio Veneto? -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Veneto Maltempo, Veneto flagellato da vento e pioggia: bimbo prigioniero dell’auto in mezzo all’acqua Fanpage.it Da Montebelluna a Vittorio, piogge torrenziali e grandine

MONTEBELLUNA. Piogge torrenziali e grandine nel Montebellunese e primi allagamenti tra Pederobba e Monfumo, fino a Vittorio Veneto. La zona di maltempo annunciata da giorni, con la vasta area depressi ...

Maltempo oggi, fiumi di fango a Bassano del Grappa: video. Neve sullo Stelvio

Roma, 4 agosto 2020 - Dopo l'allarme temporali e grandine dei giorni scorsi, culminati con il downburst ad Alessadria e Asti, il maltempo è tornato a colpire anche nella notte. Situazione critica in ...

MONTEBELLUNA. Piogge torrenziali e grandine nel Montebellunese e primi allagamenti tra Pederobba e Monfumo, fino a Vittorio Veneto. La zona di maltempo annunciata da giorni, con la vasta area depressi ...Roma, 4 agosto 2020 - Dopo l'allarme temporali e grandine dei giorni scorsi, culminati con il downburst ad Alessadria e Asti, il maltempo è tornato a colpire anche nella notte. Situazione critica in ...