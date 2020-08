Maltempo in Calabria, sfilata di tornado tra l’Isola di Dino e Praia a Mare [FOTO e VIDEO] (Di martedì 4 agosto 2020) Il Maltempo è arrivato anche al Sud Italia, con i primi temporali che stanno colpendo l’alta Calabria tirrenica. Nella tarda mattinata una vera e propria sfilata di tornado ha attraversato le acque del mar Tirreno a Praia a Mare, lambendo l’Isola di Dino. I temporali hanno fatto crollare le temperature con nubifragi in tutta l’area del Pollino esposta a ovest (da segnalare 21mm a Castelluccio Inferiore, al confine tra Calabria e Basilicata). Maltempo in Calabria, i tornado di oggi nelle acque di Praia a Mare e dell’Isola di Dino VIDEO Questo tipo di fenomeni si ripeteranno su gran parte del Sud nelle ... Leggi su meteoweb.eu

