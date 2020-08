Maltempo, grandinate killer fanno strage nei campi (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Edifici scoperchiati, rami spezzati, serre divelte, campi allagati, frutta e verdura come angurie e meloni rovinate ma colpiti anche uliveti e vigneti alla vigilia della vendemmia con il lavoro di un intero anno andato perduto nelle aziende agricole con danni incalcolabili. E’ quanto emerge dal primo bilancio effettuato dalla Coldiretti sugli effetti della tempesta d’estate che ha improvvisamente colpito nelle scorse ore le campagne a macchia di leopardo con vento forte, temporali intensi e grandinate killer con chicchi grossi come noci ma a preoccupare sono anche gli incendi dalla Sicilia alla Calabria, dalla Sardegna all’Abruzzo con centinaia di ettari di bosco andati in fumo. La grandine – precisa Coldiretti – è la più temuta in questa fase stagionale per i danni ... Leggi su quifinanza

Vivodisogniebas : RT @rep_bologna: Maltempo, allagamenti e grandinate in Emilia Romagna [aggiornamento delle 20:13] - lucaberga : 'L'estate 2020 è stata segnata da una media di più di 3 violente grandinate al giorno dove si contano anche nubifra… - CatelliRossella : Maltempo, allagamenti e grandinate in Emilia Romagna - SmartAg3 : RT @coldiretti: Maltempo, Coldiretti: grandinate killer fanno strage nei campi a macchia di leopardo, ma a preoccupare sono anche gli incen… - Nanoalto : RT @infoitinterno: Maltempo, allagamenti e grandinate in Emilia Romagna -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo grandinate Maltempo, allagamenti e grandinate in Emilia Romagna La Repubblica Ondata di maltempo, alberi sradicati e allagata la sala consiliare a Civitanova

1' di lettura 04/08/2020 - La nuova ondata di maltempo si è abbattuta anche sul litorale del Maceratese con pioggia, grandine e fortissime raffiche di vento che stanno causando più di qualche ...

Grandine e temporali dopo la siccità, Coldiretti: danni a vigne e oliveti a Civitanova, Montecosaro e Morrovalle

2' di lettura 04/08/2020 - L’ondata di maltempo arrivata nelle Marche domenica pomeriggio ... secondo un’elaborazione di Coldiretti Marche su dati Assam. «La grandine – precisa Coldiretti – è la più ...

1' di lettura 04/08/2020 - La nuova ondata di maltempo si è abbattuta anche sul litorale del Maceratese con pioggia, grandine e fortissime raffiche di vento che stanno causando più di qualche ...2' di lettura 04/08/2020 - L’ondata di maltempo arrivata nelle Marche domenica pomeriggio ... secondo un’elaborazione di Coldiretti Marche su dati Assam. «La grandine – precisa Coldiretti – è la più ...