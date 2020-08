Maltempo, forti temporali in Basilicata: nubifragio e allagamenti a Potenza, interviene l’Esercito. Tromba marina a Maratea [FOTO e VIDEO] (Di martedì 4 agosto 2020) Un nubifragio che si e’ abbattuto oggi a Potenza ha gettato la città nel caos, provocando allagamenti, in particolare nella zona bassa della città. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco. Al rione Rossellino – dove, in una struttura di accoglienza, sono in isolamento alcuni migranti risultati positivi al coronavirus – uomini dell’Esercito hanno soccorso alcuni automobilisti rimasti intrappolati in un sottopassaggio. Danni sono stati segnalati anche da diversi commercianti, i cui negozi, in via Pretoria (nel centro storico) e nella zona commerciale di via del Gallitello, si sono allagati. nubifragio a Potenza, l’Esercito soccorre gli automobilisti bloccati nei sottopassi VIDEOL'articolo Maltempo, ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo forti Maltempo, forti temporali in Emilia Romagna: nubifragio, grandine e forte vento a Modena, alberi caduti e ... Meteo Web CRONACA METEO DIRETTA - FORTI TEMPORALI In Veneto, esondano i torrenti. Intenso NUBIFRAGIO in provincia di VICENZA - VIDEO

Sta colpendo duro il maltempo in veneto, alle prese da questa mattina con temporali, nubifragi ed esondazioni. E' esondato il Brenta nell'alto Vicentino, ma anche il torrente Muson a valle. Strade ...

Meteo Gorizia: martedì forte maltempo, poi qualche possibile rovescio

I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: vento. giovedì, 6 agosto: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo ...

