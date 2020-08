Maltempo, Calabria assediata dai tornado: raffica di vortici a Tropea. FOTO e VIDEO spettacolari (Di martedì 4 agosto 2020) E’ la giornata dei tornado in Calabria, bersagliata dal Maltempo. Stamattina era toccato alla costa tirrenica cosentina testimoniare una “sfilata” di vortici a Praia a Mare, poi nel pomeriggio è toccato all’altra costa, con una tromba d’aria che ha colpito Rocca Imperiale, sempre nel Cosentino, provocando danni ingenti. Ora altre spettacolari immagini di tornado arrivano dalla nota località balneare di Tropea. Dalle FOTO della gallery scorrevole in alto e dai VIDEO in fondo all’articolo, si può osservare che i vortici sono almeno 3. Calabria assediata dai tornado, 3 vortici a ... Leggi su meteoweb.eu

ROCCA IMPERIALE (COSENZA) – Una tromba d’aria ha causato diversi danni nel territorio di Rocca Imperiale, comune in provincia di Cosenza e al confine con la Basilicata. Sul posto sono intervenute dive ...

Al pomeriggio si rinnovano condizioni di locale maltempo sulle regioni peninsulari, più asciutto invece sulle isole maggiori. In serata residui fenomeni attesi su Puglia, Calabria e Sicilia, ampie ...

