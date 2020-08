Malato di Coronavirus accusa: “Non parlate senza sapere, chiedete a me” (Di martedì 4 agosto 2020) Un Malato di Coronavirus guarito, Roberto Perruccio, attacca i negazionisti e li accusa: “Non parlate senza sapere, chiedete a me”. Roberto Perruccio è stato Malato di Coronavirus tra marzo e aprile: la sua è stata una lunga degenza, infatti per circa 40 giorni ha avuto i sintomi della malattia e per ulteriori 15 è dovuto … L'articolo Malato di Coronavirus accusa: “Non parlate senza sapere, chiedete a me” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

