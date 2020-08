Mai più un altro Morandi. Genova volta pagina ma la ferita resta aperta. Inaugurato il nuovo ponte San Giorgio. La città aspetta giustizia per i 43 morti (Di martedì 4 agosto 2020) Frecce tricolori, squilli di trombe e le massime cariche dello Stato per il taglio del nastro del nuovo ponte di Genova. Completato in 15 mesi di lavori no-stop è stato riconsegnato alla città capoluogo della Liguria in tempi record e con una cerimonia in pompa magna a cui ha partecipato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Ma non è una festa, pensiamo ai morti”, ha tenuto a sottolineare il governatore della Liguria, Giovanni Toti. A quasi due anni di distanza dal crollo il ricordo delle vittime. Era il 14 agosto quando un tipico temporale estivo con piogge e vento forti si era abbattuto su Genova. Nulla di nuovo per la città portuale abituata alle intemperie. Fino a quando, nel bel mezzo della mattina, un tratto di ... Leggi su lanotiziagiornale

GiovanniToti : Guardando il Ponte #Genova San Giorgio dall’alto, in queste ore che precedono l’inaugurazione, mi vengono in mente… - UffiziGalleries : #3agosto1944 'Tutti i ponti hanno subito la stessa sorte all'infuori di Ponte Vecchio...Tutte queste strade, che er… - thetrueshade : Comunque non avendola mai provata ne cantata live e non cantando live da praticamente 4 mesi, a sto giro mi sono se… - Benzinga_Italia : Quella di #Alphabet sarebbe la più grande offerta di #greenbond mai fatta da una #compagnia - amanTAEdilucas2 : RT @hallwayoongi: mai stata più innamorata di così -

Ultime Notizie dalla rete : Mai più Ha ruote carenate e corpo vettura futuristico. Ecco l'auto più strana mai realizzata autoblog.it