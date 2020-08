Macchine in Fortnite Stagione 3: data di uscita annunciata da Epic Games (Di martedì 4 agosto 2020) Fortnite Stagione 3 rappresenta la più attuale incarnazione del fenomeno videoludico a marchio Epic Games. Disponibile dal 2017, lo shooter online made in USA ha saputo conquistare un successo inaspettato, soprattutto grazie ad una modalità Battle Royale giocatissima su PC, console e dispositivi mobile - e che migrerà anche sulle attesissime PS5 e Xbox Series X entro la fine dell'anno in corso. Successo che ha trainato quindi la sua ampia community fino alla terza Stagione del secondo capitolo, e che continua a permettere al team di sviluppo di fare la felicità dei gamer a colpi di aggiornamenti gratuiti, ricchi di nuove sfide, eventi e armi inedite, senza dimenticare i frequenti cambiamenti alla grande mappa su cui si combattono serrate battaglie. amazon ... Leggi su optimagazine

Epic Games ha confermato la data di lancio dei veicoli su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3: ecco quando arriveranno, assieme al nuovo aggiornamento. Finalmente ci siamo: dopo alcuni rimandi e qualche se ...

Gli utenti di Fortnite hanno sperato fino alla fine che all’interno del battle royale arrivassero le auto nella scorsa settimana. Purtroppo, le aspettative sono state deludenti. Epic ha dichiarato su ...

