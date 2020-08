L’uragano Isaias colpisce la Carolina del Nord con forti piogge e venti di 140km/h: rischio inondazioni [FOTO] (Di martedì 4 agosto 2020) L’uragano Isaias ha nuovamente raggiunto la categoria 1, dopo essere stato declassato a tempesta tropicale, e sta colpendo la Carolina del Nord con venti fino a 140km/h. Lo rende noto il Centro nazionale uragani (Nhc) americano. Il ciclone ha toccato terra vicino Ocean Isle Beach alle 23:10 di ieri (le 5:10 in Italia), nel sud dello stato. L’Nhc mette in guardia sul rischio di forti piogge potenzialmente distruttive. Isaias è la nona tempesta dell’anno. Il Centro nazionale americano per gli uragani aveva avvertito che Isaias avrebbe causato forti piogge, provocando “inondazioni di fiumi da lievi a moderate e diffuse” e ... Leggi su meteoweb.eu

