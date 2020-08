Lungomare Ostia, iniziati lavori pista ciclabile (Di martedì 4 agosto 2020) Roma – Sono iniziati ieri i lavori per la realizzazione della pista ciclabile sul Lungomare di Ostia. Gli interventi, nell’ambito del Piano strategico della stagione balneare 2020 con il quale si intende favorire il potenziamento della mobilita’ sostenibile, consentiranno una migliore fruizione del Lungomare”. Cosi’ in una nota il Municipio X di Roma Capitale. “Cinque i chilometri di pista ad appannaggio degli amanti della due ruote che vanno ad aggiungersi ai due chilometri gia’ esistenti da via Giuliano da Sangallo al Porto Turistico di Roma- continua il comunicato- La pista ciclabile bidirezionale transitoria in adiacenza al marciapiede, lato mare, in direzione piazzale ... Leggi su romadailynews

sergimagugliani : RT @NelloAng: 5 chilometri di nuova pista #ciclabile sul lungomare di #Roma. Si potrà finalmente andare in bici dal Porto di #Ostia a piaz… - GHERARDIMAURO1 : RT @ilfaroonline: Ostia, pista ciclabile sul #lungomare. Il M5S: “Cose mai viste”. Labur: “Opera abusiva e pericolosa” - ilfaroonline : Ostia, pista ciclabile sul #lungomare. Il M5S: “Cose mai viste”. Labur: “Opera abusiva e pericolosa” - DMALAGIGI2 : RT @NelloAng: 5 chilometri di nuova pista #ciclabile sul lungomare di #Roma. Si potrà finalmente andare in bici dal Porto di #Ostia a piaz… - libellula58 : RT @NelloAng: 5 chilometri di nuova pista #ciclabile sul lungomare di #Roma. Si potrà finalmente andare in bici dal Porto di #Ostia a piaz… -