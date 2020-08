L’ultima del governo: sconto al ristorante se paghi con la carta (Di martedì 4 agosto 2020) In queste settimane caldissime in cui i dati dell’Istat fotografano un futuro economicamente sempre più complicato per le famiglie italiane, l’ultima idea del governo per rilanciare i consumi sta facendo discutere e non poco. Mentre latitano ancora gli aiuti alle imprese che hanno visto drasticamente ridotte le proprie entrate a causa della crisi figlia della pandemia, ecco infatti la proposta giallorossa di applicare uno sconto a chi, andando al bar o al ristorante, deciderà di pagare con la carta invece di mettere mano alle vecchie banconote. Una novità che potremmo vedere ufficializzata a breve, visto che l’ipotesi è quella di un inserimento nel prossimo decreto Agosto. Un’ipotesi alla quale sono al lavoro i viceministri Stefano Buffagni (Sviluppo) e Laura ... Leggi su ilparagone

