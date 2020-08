Locandina e trailer di Ratched su Netflix, da Ryan Murphy il prequel di Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo (Di martedì 4 agosto 2020) Il nuovo progetto scaturito dalla collaborazione fra Ryan Murphy e il gigante dello streaming comincia a dare i primi segni di sé. Ratched, su Netflix dal 18 settembre, si svela infatti in un trailer che dà un assaggio dei toni e delle ambientazioni di questa miniserie incetrata sul personggio di Mildred Ratched e concepita come prequel del capolavoro cinematografico Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo, tratto a sua volta dall'omonimo romanzo di Ken Kesey. Ratched, creata da Evan Romansky, Ryan Murphy e dallo storico collaboratore Ian Brennan, racconta nella suspense dei suoi otto episodi la storia originaria dell'infermiera interpretata da Sarah ... Leggi su optimagazine

