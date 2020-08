Lo Show dei Record, le anticipazioni della puntata del 4 agosto su Canale 5 (Di martedì 4 agosto 2020) Lo Show dei Record, le anticipazioni del 4 agosto su Canale 5 Terza puntata in replica de Lo Show dei Record, il programma condotto da Gerry Scotti e in onda questa sera, 4 agosto 2020, in prima serata su Canale 5. Persone provenienti da ogni parte del mondo sfidano i propri limiti per entrare nel Guinness World Records. La trasmissione è stata lanciata nel 2006 ed è stata dedicata ai primatisti più famosi e particolari di tutto il mondo. Quest’anno, alla guida vediamo – seppur in replica – sia Gerry Scotti che suo figlio Edoardo, mentre la direzione artistica è affidata a Roberto Cenci. Nell’arena de Lo Show dei ... Leggi su tpi

UGHOPEWRLD : non ci credo che alla grandecolpo e alla colombia hanno pensato fosse una buona idea mettere a rischio la salute de… - mlpedo1 : RT @alexa5313: @LucaBizzarri Hai ragione... Politici veri e propri, pochi, anzi pochissimi. Ma giornalisti che meritano questo nome appieno… - TheSexyestBot : RT @soniaextramiss: - adorvcth : @itstella_a ma io lo spero perché tipo due giorni fa ne avevano parlato al telegiornale dei vmas e avevano detto ch… - rosarioT1970 : RT @alexa5313: @LucaBizzarri Hai ragione... Politici veri e propri, pochi, anzi pochissimi. Ma giornalisti che meritano questo nome appieno… -